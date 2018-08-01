Bankaların borç yapılandırma planı belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği'nin 50 milyon TL ve üstündeki borçları nasıl yapılandıracağı belli oldu. Türk Lirası'ndaki değer kaybının borç yükünü sürekli arttırması sebebiyle, yeniden yapılandırma sürecinin hızlı ilerlemesi önemseniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının bankaların notlarını düşürmesi, Türkiye’nin artan risk primi gibi gelişmelerle birlikte, iki yıldır çeşitli mekanizmalarla yüzdürülen borçların çevrilmesi güçleşti. Bunda TL'nin değer kaybı da etkili oldu.

Bir süredir, hükümet çevrelerinde "Ankara Yaklaşımı" olarak adlandırılan bir "kurtarma planı" hazırlandığı ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) reel sektörün bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin prensipleri belirlemek üzere bir çerçeve anlaşması üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Bloomberg'in eline geçen 24 Haziran tarihli belge ile, TBB'nin 50 milyon TL'yi (10,2 milyon dolar) aşan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

TBB'nin hazırladığı çerçeveye göre, yeniden yapılandırma, bir şirketin toplam borcunun yüzde 75'ini veren bankalar bunu onaylarsa uygulanacak.

Anlaşmaya varıldığı takdirde 150 gün içinde tamamlanması planlanan borç yapılandırması kapsamında, borç veren bankaların oluşturduğu bir komite borçlu şirketten hissedar yapısını ve yönetimini değiştirmesin, varlık satışı, sermaye enjeksiyonu ve spin-off gibi işlemler yapmasını isteyebilecek.

Bu çerçevenin yer aldığı belgede üye bankaların 30 Haziran'a kadar yanıt vermesi gerektiği ve hükümetin onayının beklendiği belirtildi.

YENİDEN YAPILANDIRMANIN HIZLI OLMASI İSTENİYOR

Geçmişteki örneklerde, yeniden yapılandırma ancak bankalar ve şirket arasında yıllara yayılan müzakerelerin sonucunda gerçekleşebiliyordu.

TBB'nin hazırladığı çerçevede yer alan "yeniden yapılandırmayı 150 günde tamamlama" hedefi, sürecin oldukça hızlı ilerleyeceğini ve bankaların TL'deki değer kaybının borç yükünü daha da arttırmasından endişelendiğini gösteriyor.