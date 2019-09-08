Bankaların 7 aylık kârı: 28 milyar 236 milyon TL

Bankalar, temmuz ayında 3 milyar 460 milyon liralık kâr elde etti. Bankaların yılın ilk 7 ayında sağladığı dönem kârı ise 28 milyar 236 milyon TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, yılın ilk 7 ayında 28 milyar 236 milyon TL net dönem kârı sağladı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, kârlılıktaki düşüş yüzde 15,9 oldu. Böylece son 3 yılın en düşük ocak temmuz kârı elde edildi.

2017 ve 2018’in ocak-temmuz dönemlerinde sektörün kârı sırasıyla 29,1 milyar TL ve 33,6 milyar TL olmuştu.

Bankacılık sektörü, 3 milyar 460 milyon TL ile son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını elde etti.