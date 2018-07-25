Bankalar yapılandırmalar üzerine çalışıyor

Bankaların yapılandırma konusunda koordinasyonun artırılması için çalışma gerçekleştiriyor.

Bankaların yapılandırma çerçevesi üzerine çalıştığı belirtildi. Çalışma sonucu bankalar arasında yapılandırma konusunda koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

Bloomberg’e bilgi veren 3 kaynağa göre Türkiye Bankalar Birliği (TBB), reel sektörün bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin prensipleri belirlemek üzere bir çerçeve anlaşması üzerinde çalışıyor.

Bir kaynağa göre anlaşma ile yapılandırma görüşmeleri sırasında görüş ayrılıklarının süreci etkilememesi için bankalar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynaklara göre kredi yeni yapılandırmalarında uluslararası örnekler dikkate alınırken bütün bankaların görüşmelerini bu anlaşma çerçevesinde yürütmesi hedefleniyor.

Kaynaklar, TBB’nin bankalara konuya ilişkin görüşlerini sorduğunu, nihai metnin bu görüşler sonrasında oluşturulmasının beklendiği bilgisini verdi.

TBB konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.