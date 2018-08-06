Bankalar proje finansmanı alacaklarını yabancı bankalara satıyor

Türk bankaların, proje finansman alacaklarını yabancı bankalara sattıkları, sebebin artan maliyetler ve nakit ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Kimi Türk bankalarının proje finansmanı alacaklarını yabancı bankalara satmakta oldukları belirtiliyor.

Reuters'e konuşan üç kaynağa göre satış artan maliyetler ve "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha ucuza kredi verilmesi için yaptığı baskı" olarak gösteriliyor.

ABD ve Çin bankalarının bu anlaşmalarla proje finansmanı alacaklarına sahip olabilecekleri aktarılırken, Türk bankaların satışlarla likidite yaratmaya çalıştıkları söyleniyor.

İspanyol BBVA'nın Türkiye kolu olan Garanti Bank'ın şimdiye kadar 10 farklı altyapı, enerji ve sağlık projesinin 250 milyon dolarlık alacağını sattığı söylenen haberde, alıcılar arasında Çinli ve ABD'li bankalar olduğu aktarılıyor.

Devlete ait olan Halkbank'ın da proje finansmanı alacaklarını satmak için görüşmelerde olduğu bildiriliyor.

Garanti yönetimi, satışları doğrularken, Halkbank konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.