'Bankalar inşaat sektörüne ait takibe düşen 1 milyar liralık krediyi satabilir'

Hayat Varlık'ın CEO'su Hilmi Güvenal, bankaların bu yıl içinde, inşaat sektörüne ait takibe düşen 1 milyar liralık krediyi satmasını beklediğini bildirdi.

Varlık yönetim şirketi Hayat Varlık'ın CEO'su Hilmi Güvenal, bankaların yeniden yapılandırmalarla uğraştığı için eski kredileri satmasını beklediğini belirterek, bu yıl içinde bankalardan 1 milyar liralık inşaat sektörü takibe dönüşen kredileri satışı öngördüğünü söyledi.

Dünya'nın haberine göre Güvenal yaptığı açıklamada ayrıca, önümüzdeki dönemde banka bilançolarında takibe dönüşen kredilerde (NPL) yeni muhasebeleştirme standartlarına göre, bilançolarda daha yüksek karşılık ayrılmasının etkisiyle artış olabileceğine de dikkat çekti ancak oran konusunda bir tahminde bulunmadı.

Bankacılık sektörünün Aralık 2017'de yüzde 2.95 olan takipteki kredi rasyosu Haziran sonunda yüzde 3.02'ye yükseldi.

YILBAŞINDAN BU YANA 3,5 MİLYAR LİRALIK SATIŞ

Yılbaşından bu yana bankalardan 3,5 milyar TL seviyesinde bir NPL satışı olduğunu, son 12 ayda ise 8 milyar TL'lik satış olduğunu kaydeden Güvenal, "NPL satışında bu yılın son çeyreğinin çok hareketli geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Güvenal, ancak bu sorunlu kredi satışlarının şu an konuşulan ve yapılandırılma sürecinde olan kredilerden değil, son iki yıldır takipte olan kredilerin satışının hızlanmasından kaynaklanacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründen satış görebiliriz. Bir kaç yıldır yarım kalan inşaat projeleri, müteahhitlere verilen krediler var. Yarım kalmış inşaat projeleri dahil inşaat kredilerinin bu sene satılmasını; bu alanda bankalardan 1 milyar TL'lik satış gelmesini bekliyorum."

Güvenal, bankaların yeniden yapılandırmalarla uğraştığı için eski kredileri satmasını beklediğini de ifade etti.

'İNŞAAT VE ENERJİ DIŞINDA SIKINTI YOK'

Şu anda inşaat ve enerji dışında sektörel bir sıkıntı görmediğini ifade eden Güvenal, enerji sektörüne verilen kredilerde ise bir NPL'e dönüşüm beklemediğini, bu kredilerin bir şekilde ya yapılandırma ya da başka bir formülle NPL'e dönüşmeden kurtarılacağını düşündüğünü söyledi.

Güvenal, NPL'lerdeki artış beklentisinde Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS) 9 ile değişen karşılık ayırma metodolojisindeki değişikliğin de etkisinin olduğunu söyledi.

Bankaların uygulamaya geçtiği IFRS 9 ile, teminatsız kredilerin karşılıklarının azaldığını, teminatlı kredilerin ise karşılıklarının arttığını belirterek, "IFRS'in teminatlı ticari kredilere getirdiği karşılık yükü, kısmen teminatsız bireysel ve ticari kredilerdeki karşılıklarda da bir düzeltme yapılarak kompanse edilebilir" diye konuştu.

KARŞILIKLARIN BANKALARA ETKİSİ

Bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Garanti Bankası 2018 için NPL beklentisini yüzde 4-4.5 aralığına yükseltmiş, yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, beklenen zarar karşılıkları ve diğer karşılıklar dahil toplam 4,3 milyar TL karşılık ayrıldığını açıklamıştı.

Yapı Kredi de döviz kurundaki artış ve faaliyet ortamında yaşanan kötüleşmenin de etkisi ile bankanın toplam karşılıklarının bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 41 arttığını açıklamıştı.

Akbank'ın da da ikinci çeyrekte artan karşılıkların baskıladığı net kârı sınırlı artışla 1,6 milyar TL olmuş, NPL'i yüzde 2,7'ye yükselmişti.