Bankalar emlak zengini: Batık kredi nedeniyle 16 bin gayrimenkule el kondu

Borçları nedeniyle el konan en fazla gayrimenkul 8 bin 454 adetle kamu bankalarında. Özel bankaların elinde de 6 bin 296 gayrimenkul var. İnşaat sektöründe bir yılda batık kredi oranı yüzde 118 arttı.

Bankaların "batık krediler" nedeniyle el koyduğu gayrimenkul sayısı 15 bin 532’e ulaştı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre bankaların eline geçen gayrimenkul sayısı son bir yılda yüzde 17 arttı.

Bir kısım gayrimenkulün de değerleme aşamasında olduğu için henüz satışa çıkarılmadığı, bunlar da eklendiğinde finans sektörünün elindeki gayrimenkul sayısının daha da yüksek olacağı belirtildi.

El konan en fazla gayrimenkul 8 bin 454 adetle kamu bankalarında. Özel bankaların elinde ise 6 bin 296, katılım bankalarında 782 gayrimenkul bulunuyor.

EN ÇOK VAKIFBANK'TA

Satılık gayrimenkullerde kamu bankalarında Vakıfbank 3 bin 544 adetle, özel bankalarda İş Bankası 1065 gayrimenkulle ve katılım bankalarında ise Türkiye Finans 375 gayrimenkulle ilk sırada yer alıyor.

Geçen yıl ağustosta Türk Lirası’ndaki sert değer kaybının ardından çok sayıda şirket nakit akışını kontrol etmekte zorlanmış ve finansal anlamda sıkıntıya düşmüştü. Bankaların takipteki kredi oranı yüzde 4’ü aşarken ekonomi yönetimi bu sene oranın yüzde 6’ya kadar çıkabileceğini açıklamıştı.

Bloomberg ajansı geçtiğimiz eylül ayında hükümetin sorunlu krediler için bankalara yardım etmek istediğini, buna göre hükümetin tahsili gecikmiş takipteki kredileri bankalardan alıp devlete bağlı bir kuruluşa aktararak piyasalardaki ‘sermaye takviyesi ihtiyacını dindirmeyi’ amaçladığını yazmıştı. Daha sonra bu iddia Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yalanlanmıştı.

‘İPOTEK FİNANSMAN KURUMU' GELİYOR

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 milyon TL sermaye ile İpotek Finansman Kurumu kurulmasına karar verdi.

Burdaki sisteme göre, konut stokları bu fon üzerinden sukuk (faizsiz bankacılık ilkelerine uygun menkul kıymet) ya da tahville menkulleştirilerek, çeşitli kampanyalarla tüketiciye sunulacak.

Konuya yakın ekonomi yetkililer ve kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre, kurulacak kuruma 12 bankanın ortak olması bekleniyor.

Kaynaklar bankalardan yüzde 5 ortak olmasının beklendiğini, diğer ortakların da Hazine Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul (BIST) , Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) olacağını söyledi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre ortak olması beklenen bankalar arasında Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Bank, Kalkınma Bankası, Burganbank, TSKB , Garanti Bankası, Akbank ve TEB yer alıyor.