Bankalar 'bedelli askerlik' için pusuda

Bankalar AKP'nin çıkaracağı bedelli askerlik düzenlemesini fırsata çevirmek için pusuda. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen binlerce kişi için bankalar yeni kredi paketi çalışmalarına başladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Aydın'ın açıklamaları, bankaların bedelli düzenlemesini kâra çevirmek için hazırlıklara çoktan başladığını ortaya koydu.

"Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum" diyen Aydın, "Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız" ifadelerini kullandı.