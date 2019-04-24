Banka hesaplarına ilişkin yeni düzenleme

Bankaların belli kıstaslara göre belirlediği değişken faize ilişkin olarak vade süresinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından değişken faiz oranına ilişkin vade süresinde güncellemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı.

Tebliğdeki güncellemede, “Değişken faiz oranı, 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir.” cümlesi “Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir” olarak değiştirildi.

RESMİ GAZETE’DEKİ AÇIKLAMA ŞÖYLE:

MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 22/4/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.