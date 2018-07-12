Balyoz davası hakiminin tahliye kararı iptal edildi

Balyoz davası sırasında İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken'in tahliyesine dönük karar, yapılan itiraz üzerine iptal edildi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan "Balyoz davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, bugün yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tahliye kararı bozularak Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan ve hakimlik mesleğinden ihraç edilmiş olan Ömer Diken hakkında, anılan mahkemenin 12 Temmuz'da yapılan duruşmasında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye kararı verilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün söz konusu karara itiraz edilmiştir. İtirazı değerlendiren İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne ve sanık Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Sanık Ömer Diken'in tutukluluk kararının infazına devam olunmaktadır."

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da düzenlediği operasyonda eski hakim Ömer Diken’i gözaltına almıştı. Diken hakkında "Silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.