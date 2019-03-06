Balyoz davası hakimine hapis cezası

Balyoz davası hakimlerinden İdris Asan 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakimlik görevindeyken Balyoz Davası sanıklarının tutuklanmasına karar veren, daha sonra Yargıtay üyesi olan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilip tutuklanan İdris Asan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Asan "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’nce Yargıtay Genel Kurul Salonu’nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi İdris Asan ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Asan, hakkındaki suçlamaları reddetti.

“Örgüt içinde dini hassasiyetleri nedeniyle yer aldığını ve pişman olduğunu” söyleyen Asan, eski Yargıtay üyesi Resul Çakır tarafından telefonuna ByLock yüklendiğini iddia etti. Asan, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu.

Karara göre, Asan’ın “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunun sabit görülmesi nedeniyle 7 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören maddeye dayanılarak ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali gerekçesiyle ceza 8 yıl 9 aya indirildi ve Asan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.257009

