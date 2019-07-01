Balyoz davası hakimine 13 yıl 4 ay hapis

‘FETÖ’den yargılanan Balyoz davası hakimi Ömer Diken 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Balyoz davasının hakimi Ömer Diken, “FETÖ” sanığı olarak yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı olan Ömer Diken’in tutuklu olarak yargılandığı dava İzmir 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyordu.

2010 yılında açılan Balyoz davasında, İstanbul’daki 1. Ordu karargahında 2003 yılında AKP iktidarına yönelik "Balyoz" kod ismiyle darbe planladığı iddiasıyla 350 asker yargılanmış, çok sayıda askere ömür boyu hapis cezası verilirken çok sayıda asker de çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Yargıtay 2015 yılında sahte delillerle mahkumiyet hükmü kurulduğu gerekçesiyle yeniden yargılama karar vermiş, yapılan yeniden yargılamada tüm sanıklar beraat etmişti.

