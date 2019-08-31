Balıkesir’de 40’a yakın sokak hayvanı katledildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 40’a yakın sokak hayvanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecek verilerek katledildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 40’a yakın sokak hayvanı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecek verilerek katledildi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre zehirli tavuk eti verilen 40’a yakın sokak hayvanı sokaklarda çaresizce can çekişerek öldü.

Zehirlenerek telef olan hayvanlar arasında kendi köpeği de bulunan Veteriner Hekim Tolga Arslan duruma tepki göstererek, yapılan katliamı kınadı. Arslan, “Kim olduğu bilinmeyen kişiler zehirli tavuk parçaları atmışlar. Hangi mahalleye giderseniz gidin çok sayıda ölü kedi ve köpek var. Bunu yapanlar insan olamaz. Böyle bir vahşet, insanlık dışı bir muameledir. Kendi köpeğimiz de titreye titreye kendi gözlerimiz önünde öldü” yorumunda bulundu.