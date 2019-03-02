Bakanlıktan operasyon açıklaması: 2 bin 612 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla toplam 2 bin 612 kişinin gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 ilde yapılan eş zamanlı yapılan "Aranan Şahıslar Operasyonları"yla bin 214'ü hükümlü, bin 398'i yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 612 kişinin gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nca yapılan operasyonlarda 6 bin 688 adreste arama yapıldığı belirtilirken, operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet av tüfeği, 123 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 217 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.