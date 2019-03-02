Bakanlıktan operasyon açıklaması: 2 bin 612 gözaltı

İçişleri Bakanlığı 81 ilde yapılan eş zamanlı yapılan "Aranan Şahıslar Operasyonları"yla bin 214'ü hükümlü, bin 398'i yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 612 kişinin gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nca yapılan operasyonlarda 6 bin 688 adreste arama yapıldığı belirtilirken, operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet av tüfeği, 123 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 217 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.