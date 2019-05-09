Bakanlıktan 'İstanbul'da 100 bin polise oy kullandırılacak' yalanlaması

İçişleri Bakanlığı, polislerin taşıma seçmen olarak İstanbul'a kaydırılacağı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada son seçimde tüm Türkiye'de yapılan geçici görevlendirmenin 6 bin 449 olduğu, 100 bin polisin İstanbul'da görevlendirileceği iddialarının yalan olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul seçimlerinde "seçmen polis" taşınacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından "Sosyal medyada kasıtlı olarak servis edilen ikamet zorunluluğu olmaması nedeniyle 100.000 Polisin İstanbul’a getirilerek oy kullandırılacağına ilişkin gerçek dışı paylaşımların yanıltıcı bir algı oluşturmaması adına, gerçek durumun kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur" notuyla paylaşılan açıklamada, son seçimde tüm Türkiye'de yapılan geçici görevlendirmenin 6 bin 449 olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada kasıtlı olarak servis edilen ikamet zorunluluğu olmaması nedeniyle 100.000 Polisin İstanbul’a getirilerek oy kullandırılacağına ilişkin gerçek dışı paylaşımların yanıltıcı bir algı oluşturmaması adına, gerçek durumun kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur; pic.twitter.com/8IaFP8g25k — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 9 Mayıs 2019 İLGİLİ HABER Seçmen polis yığınağının önünde hiçbir engel yok