Bakanlıktan IMF açıklaması: Hastalıklı ruh hali...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, seçimden sonra IMF ile anlaşma yapılacağı iddiasını yalanladı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülke ekonomisinin kötüye gittiğini vurgulayarak, 1 Nisan'dan sonra ülke ekonomisinin IMF'ye emanet edileceğini ileri sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"Türkiye ekonomisi ile ilgili kriz beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz" denilen açıklamada, "Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye’nin; ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır. Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.