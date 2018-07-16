Bakanlık'tan hamile çocuklar skandalı hakkında pişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya çıkan çocuk gebeliği skandalına ilişkin 'başka şikayetlerle geldiler, bu sebeple bildirilmedi' açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılı boyunca 348'inin gebeliği kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara bildirilmediğinin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Aynı günlerde, İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 115 hamile çocuk hakkında polise bildirim yapılmadığı da ortaya çıkmış, Bakanlık'ın ilk işi skandalı ortaya çıkaran sağlık personelini sürgün etmek olmuştu.

59 DOKTORA SORUŞTURMA AÇILDI

ODA TV’den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, 7 Mayıs 2018 tarihindeki şikayetle ortaya çıkan olayda, 2017 yılı boyunca 348'inin gebeliği kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği vakası adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmedi.

Bunun üzerine, Bakırköy Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İstanbul valiliği, Başhekim Profesör Ahmet Yaser Müslümanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59 doktor hakkında soruşturma izni verdi.

'BAŞKA ŞİKAYETLERLE GELDİLER'

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı tüm hastanelerde olduğu gibi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de 18 yaş altında doğum yapan tüm kadınların adli mercilere bildiriminin eksiksiz olarak yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu haberde bahsedilen hastaların, gebe polikliniği ve doğumhane dışında başka şikayetleri sebebiyle Kulak Burun Boğaz (KBB), İç Hastalıkları ve Çocuk Polikliniğine başvurdukları için bildirilmediğinin söylendiği açıklamada, şunlar kaydedildi: