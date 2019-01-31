Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli zammı' açıklaması: Sehven...

Ulaştırma Bakanlığı Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapılmadığını, zamlı ücret tablosunun internet sitesine 'sehven' konulduğunu duyurdu.

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığı, Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni ücret tarifesini internet sitesine yüklemesiyle duyurulmuştu.

Yeni ücret tarifesine göre Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32.10 TL minibüsler için 48.10 TL olduğu belirtilmişti.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, zam yapılmadığı, bakanlığın internet sitesine yeni ücret tablosunun "sehven" konulduğu savunuldu.

Temmuz 2018'de belirlenen fiyatlara göre Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.