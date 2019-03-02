Bakanlıktan ABD'nin PKK kararıyla ilgili açıklama

ABD'nin PKK'yi 'yabancı terör örgütleri' listesinde tutma kararıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, PKK'nin "terör örgütleri listesi"nde kalmayı sürdüreceğine dair kararıyla ilgili "Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Aksoy yazılı açıklamasında "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın 'Yabancı Terör Örgütleri' listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.