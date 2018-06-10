Bakanlıklarda neyi yıkıyorsunuz?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Akay’da Cumhuriyet dönemi eserlerinin yoğun olduğu Bakanlıklar bölgesinde yer alan yapıların brandalarla kapatılarak, yıkım ve tadilat işlemleri yapıldığını bildirdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara'da devam eden yıkımlara ilişkin açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Orman Bakanlığı alanlarındaki yıkım ve tadilatlara ilişkin “Cumhuriyet dönemi eserlerinin yoğun olduğu bir noktada gizli saklı neyi yıkıyorsunuz açıklayın” sorusu yöneltilirken, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Atatürk Bulvarı üzerinde Kızılay’dan TBMM’ye kadar uzanan bakanlıklar kartiyesi içerisinde tarihi yapıların yoğun olduğu bölgede sürdürülen yıkım ve tadilatlarla ilgili Kent İzleme ve Görüntüleme Merkezimiz yerinde inceleme gerçekleştirdi. Karşılaştığımız görüntüler endişemizi artırmış durumda. Cumhuriyetle mekânsal hesaplaşmanın zirve yaptığı bir dönemde TBMM’nin yanı başında süren, tescilli yapıların olduğu bir bölgede iş makinalarının binaların tepesine çıkarak gerçekleştirmeye çalıştığı yıkımları doğru bulmuyoruz.”

Candan, “Bölgedeki binaların brandalarla kapatıldığını da hatırlatarak, "Cumhuriyet dönemi tescilli yapılarının olduğu temsil aksındaki binaları yakın takibe aldık. Cumhuriyet dönemi eserlerinin yoğun olduğu bir noktada gizli saklı ne yıktıklarını açıklasınlar” dedi.