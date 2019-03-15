Bakanlık, Suriye'de bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün Suriye'de 'Fırat Kalkanı' bölgesinde bir askerin 'icra edilen görevler esnasında' yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'de "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde" bugün bir askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada kimliği belirtilmeyen askerin "icra edilen görevler esnasında" yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”