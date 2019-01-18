Bakanlık Sözcüsü Aksoy: Kararlı duruşumuz ABD'ye çekilme kararı aldırdı

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Kararlı duruşumuz ABD'ye çekilme kararı aldırdı. YPG'nin Suriye rejimini Münbiç'e sokma çabasına izin verilmemeli' dedi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin konuşan Aksoy, "Kararlı duruşumuz ABD'ye çekilme kararı aldırdı. ABD Bürokrasisi'nde Trump'a karşı bir direnç oluştu. YPG'nin Suriye rejimini Münbiç'e sokma çabasına izin verilmemeli. ABD'nin Suriye'den çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı" dedi.

İdlib'deki son gelişmelere ilişkin "İdlib muhtırası ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmasına gayret gösteriyoruz. Rejimin son dönemde İdlib’e yönelik bazı kışkırtıcı eylemlerini gözlemledik. Amaç bu muhtırayı aşındırmak. Provokasyonlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Bu provokasyonların muhtırayı aşındırmasına izin vermeyeceğiz" diyen Aksoy, Bugün Türkiye'ye gelecek olan ABD'li senatör Graham ile Suriye konusunun ele alınacağını belirtti.

Aksoy, S-400 alımına ilişkin ise, "Acil ihtiyacımız için aldık, o iş kapandı" dedi.

Sözcü Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat’ta IŞİD ile mücadele koalisyonunun toplantısı için ABD’yi ziyaret edeceğini dile getirdi.