Bakanlık projesi Sevgi Evi'nden yine istismar haberi geldi

Kayseri'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yaşama geçirilen Sevgi Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yaşama geçirilen Sevgi Evleri projesi yine bir skandal haberle gündeme geldi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Kayseri’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 14 yaşındaki kız çocuğu, 7 kişinin cinsel saldırısına uğradığını söyledi. İstismar kurum görevlilerin durumu jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktı. Kız çocuğu kendisine tren vagonlarında cinsel istismarda bulunulduğunu anlatırken, şüpheliler gözaltına alınarak sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılanlardan 5’i tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

