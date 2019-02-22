Bakanlık metro için İstanbul'a 3.2 milyar TL, İzmir'e ise 30 bin TL ayırdı

2019’da İstanbul metrolarına 3.2 milyar, Ankara’ya 1 milyar lira, İzmir’e ise 30 bin lira ayrıldı.

Bütçe kaynaklarını Ankara ve İstanbul'daki metroların yapımına akıtan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İzmir'e metrolar için kuruş bile göndermediği ortaya çıktı. Bakanlık, bugüne kadar 9 milyar lira para harcadığı İstanbul ve Ankara'daki metrolara bu yıl da 4.3 milyar lira daha kaynak gönderecek. İzmir'e ise sadece 30 bin lira ayrıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'a ayrılan 3.2 milyar liralık kaynağın 2 milyar 776 milyon lirası İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantıları için kullanılacak. Bu kapsamda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatına 2 milyar 275 milyon lira, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro inşaatına 460 milyon lira harcama yapılacak.

Geri kalan 41 milyon lira da müşavirlik hizmetlerine gidecek. Toplam 13.9 milyar liraya mal olması beklenen havalimanı raylı sistemleri için ise bugüne kadar 1 milyar 954 milyon lira harcandı.

2019 yılı yatırım programına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapması gereken metro inşaatlarına bugüne kadar bütçeden 6 milyar 573 milyon 467 bin lira para harcandı. Toplam büyüklüğü 7 milyar 874 milyon lira olan bu metro inşaatlarına bu yıl içinde de 1 milyar 61 milyon lira daha harcanacak ve böylece toplam harcama 7 milyar 635 milyon liraya ulaşacak.