Bakanlık duyurdu: Salda'da çivi çakılmayacak, ayakkabıyla girilmeyecekmiş

Millet Bahçesi inşaatı söz konusu olan Salda Gölü hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen açıklamada ‘Çivi dahi çakılmayacaktır, ayakkabıyla girilmesine de izin verilmeyecektir’ denildi. Geçtiğimiz haftalarda bölgeye giden Emine Erdoğan, yurttaşlara ‘mutmain’ olmalarını söylemişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Salda Gölü çevresinde yürütülecek projeye dair "Defalarca ifade edildiği üzere Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi içinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır. Beyaz kumların olduğu alana ayakkabıyla girilmesine ve bu doğal alana hiçbir şekilde en ufak çöpün dahi atılmasına izin verilmeyecektir" denildi.

"Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi" adlı çalışmanın ihalesinin gizli yapıldığı, projeyi yapacak yükleniciye önceden söz verildiği, ÇED raporu olmadan göl yakınında bazı alanlara madencilik ruhsatı verildiği iddialarının da “tamamen asılsız" olduğunu iddia eden Bakanlık, "Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi yapım işi ihalesi 'açık ihale' usulü ile gerçekleştirilmiş olup, teklif veren firmalar da açıkça bellidir. Salda Gölü'nü koruyacak çalışmanın bütün süreçleri şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar 'www.saldagoluturkiye.com' adresinden takip edilebilecektir" açıklaması yapıldı.

Öte yandan, bahsi geçen sitede ihaleye dair veya Bakanlığın var olduğunu iddia ettiği bilgilere dair herhangi bir veri bulunmazken, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi Salda Gölü’nü ziyaret etti” başlıklı haberin yanı sıra Salda Gölü’nün fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

SUUDİLERE VERİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

"Millet Bahçesi" yapılmak istenen Salda Gölü hakkında, gölün bulunduğu Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel dün yaptığı konuşmasında, “Yapılaşma buranın sonu olur. Tıpkı Ayder ve Uzungöl’de yaşadığımız gibi. Benim son duyduğum da şu; burası Suudlara söz verilmiş” diye konuşmuştu.

Belediye Başkanı Şenel, “Proje için ihale yapıldı ama nasıl? Salda ihalesi planlar onaylanmadan yapıldı. Bizim milletvekilimizi bile içeri almadılar. Her şey gizli kapaklı, açık bir şey yok” demişti.

ÇİVİ ÇAKILMAYACAK AMA MİLLET BAHÇESİ VE MESCİT YAPILACAK

Salda Gölü Millet Bahçesi’yle ilgili geçtiğimiz ay açıklama yapan Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Biz sadece vatandaşların geldiğinde günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar yapacağız” diyerek alana yapacakları inşaat projesi kapsamında “duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve mescit gibi” yapılacağını duyurmuştu.