Bakanlık doğruladı: Atatürk Orman Çiftliği'nde üretilen tonlarca şarap kasten bozulmuş

Atatürk Orman Çiftliği'nde üretilen tonlarca şarabın kasıtlı olarak bekletilerek bozulduğu iddiasına Bakanlık'tan cevap geldi. Bakanlık iddiaları doğruladı.

CHP Milletvekili Tufan Köse’nin, Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) tonlarca şarabın kasten bekletilerek satışa sunulmadığı için bozulduğu iddiasını sorduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

AOÇ’da 2014’ten itibaren şarap üretimi yapılmadığı ve daha önce üretilen şarabın da kasten bozularak zarara neden olunduğu iddiasını soran Köse’nin önergesine aylar sonra gelen yanıtta iddialar doğrulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından başlatılan incelemenin tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Bakanlık, Köse’nin AOÇ arazinde yer alan tarihi Alman Büyükelçilik Binası’nın Hayrat İnsani Yardım adlı bir derneğe verildiği iddialarıyla ilgili sorusuna da yanıt verdi. Yanıtta AOÇ’nin 4 Nisan 2018 tarihinde açık ihalede oluşan bedel ile tarihi Alman Büyükelçilik Binası’nın Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne kiraya verildiği kaydedildi. Ancak yanıtta 19 Ekim 2018 tarihinde derneğin isteği üzerine kira sözleşmesinin feshedildiği ve kiracılık ilişkisinin kalmadığı kaydedildi. Fesih tarihin Köse’nin soru önergesini sunduğu 12 Ekim 2018 tarihinden bir hafta sonra yapılması dikkat çekti.