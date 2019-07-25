Bakanlık açıkladı: Fransa'dan gelecek SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 teslimatının birinci grup sevkiyatının bugün tamamlanacağını duyurdu. Açıklamada Fransa'dan gelecek SAMP- T bataryasının güney ve doğu sınırına yerleştirileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.

MSB açıklamasında, "S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı" denildi.

Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti.

F-35 KONUSUNDA BELGE YOK

MSB, "Ülkemizin henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok” açıklamasında da bulundu.

SAMP-T GÜNEY VE DOĞU SINIRINA

Açıklamada, "Türkiye’nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek" denildi.

Bakan Hulusi Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için geçtiğimiz günlerde Fransız mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirmişti.