Bakanlık açıkladı: Fransa'dan gelecek SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 teslimatının birinci grup sevkiyatının bugün tamamlanacağını duyurdu. Açıklamada Fransa'dan gelecek SAMP- T bataryasının güney ve doğu sınırına yerleştirileceği belirtildi.
Perşembe, 25 Temmuz 2019 13:04

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.

MSB açıklamasında, "S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı" denildi.

Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti. 

F-35 KONUSUNDA BELGE YOK

MSB, "Ülkemizin henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok” açıklamasında da bulundu.

SAMP-T GÜNEY VE DOĞU SINIRINA
Açıklamada, "Türkiye’nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. SAMP- T  bataryası güney ve doğu  sınırına  yerleştirilecek" denildi.

Bakan Hulusi Akar, Fransa'nın NATO kapsamında sağlamayı önerdiği SAMP-T hava ve füze savunma bataryası için geçtiğimiz günlerde Fransız mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirmişti.

 

 