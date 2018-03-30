'Bakanlığın el konulan pasaportlardan haberi yok'

İçişleri Bakanlığı, yurtdışına çıkış yasağı getirilenler hakkında kayıtlarında veri bulunmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, pasaportlarına el konulan yurttaş sayısına ilişkin verileri, ellerinde kayıt bulunmadığı gerekçesiyle açıklamadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin, iptal edilen ve el konulan pasaportlara ilişkin bilgi edinme talebine cevap veren İçişleri Bakanlığı, 2010-2017 yılları arasında "zayi kaydı" düşülerek pasaportlarına el konulan yurttaş sayısını, “hakkında adli soruşturma/kovuşturma yapılarak yurtdışına çıkış yasağı getirilenlere ait istatistiki veri bulunmamaktadır” diyerek yanıtlamadı.

TESPİT EDİYORUZ AMA KAYIT TUTMUYORUZ!

Bakanlık tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi’ye verdiği cevapta, yurtdışına çıkmalarında sakınca olan kişilerin İçişleri Bakanlığınca tespit edildiğinin belirtilmesine rağmen, pasaportlarına el konulanlara ait verilerin açıklanmaması dikkat çekti.

Bakanlık, “Yurtdışına çıkmaları, mahkemelerce yasaklananlara, memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere ve terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen yurtdışındaki her türlü eğitim, öğretim ve sağlık kuruluşları ile vakıf, dernek veya şirketlerin kurucu ve yöneticisi olduğu veya bu yerlerde çalıştığı İçişleri Bakanlığında tespit edilenlere (…) pasaport veya seyahat vesikası verilmez” derken, “yurtdışına çıkış yasağı getirilenlere ait istatistiki veri bulunmamaktadır” diyerek kaç kişinin pasaportuna el konulduğunu açıklamadı.