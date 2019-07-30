Bakanlığın dağıttığı koyunlarda veba şüphesi üzerine karantina başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi kapsamında Çanakkale’de dağıttığı koyunlardan bazılarının ani ölümü üzerine il veba şüphesiyle karantinaya alındı. Veba aşılamasına başlanan koyunların Konya’dan getirildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Türk Hayvancılığını geliştirmek üzere” yürüttüğü Genç Çiftçi Projesi kapsamında Çanakkaleli 10 çiftçiye dağıttığı yaklaşık 70 koyundan bir bölümünün hastalanarak ölmesi üzerine ilde veba karantinası başlatıldı.

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre aldıkları hibe hayvanlara köylerinde bakmaya başlayan çiftçiler, teslimden kısa süre sonra hayvanlarının hastalanarak ölmeye başladığını görünce köylerde veba paniği yaşandı. Merkeze bağlı köylerde hayvanlara veba aşısı yapılmaya başlandı.

KOYUNLAR KONYA'DAN GELDİ

Çanakkaleli genç çiftçilere teslim edilen hayvanların, kulaklarına takılan plaka kayıtlarının Konya iline ait olduğu gösterdiği öğrenildi. Yetkililer ise hayvanların Konya’da sisteme kayıt edilmiş olsa bile yurtdışından getirilmiş olabileceğini belirttiler.

KAÇ HAYVANIN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMADI

70 kadar hayvanın kaçının hastalık nedeniyle öldüğü henüz resmi olarak açıklanmazken, hayvanların ölümüne sebep olan hastalığın veba olduğu belirtiliyor. Yetkililerse hayvanlardaki hastalığın İstanbul’a gönderilen numunelerden alınacak kesin sonuçlar sonrası tespit edilebileceğini söyledi. Önlem olarak Çanakkale karantinaya alınarak hayvanların nakil ve satışları engellendi.

BERGAMA'DA DA 20 MAHALLE KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Bergama ilçesinde de 20 mahalle küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi bulunduğu gerekçesiyle karantina altına alınmıştı.

