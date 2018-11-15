Bakanlığa danışman olan İlber Ortaylı Abdülhamit sempozyumu yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na danışman olan İlber Ortaylı'nın St. Petersburg ve İstanbul'da 2. Abdülhamit sempozyumu yapacağı açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na danışman olan tarihçi İlber Ortaylı'nın gelecek sene Rusya'nın St. Petersburg kentinde ve İstanbul'da "3. Aleksandr" ve "2. Abdülhamit" sempozyumları yapacağı açıklandı.

Sputnik'in haberine göre Ortaylı konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Rus-Türk kültürel ilişkileri yakında daha gelişecek gibi duruyor. Kültür yılı çerçevesinde 3 sergi ve 5 sempozyum yapılacak. St.Petersburg'daki Aniçkov Sarayı'nda ve İstanbul'daki Yıldız Sarayı'nda 3. Aleksandr ve 2. Abdühamid konulu sempozyumlar düzenleyeceğiz. Arşivler konusunda da gayet kolay bir şekilde işbirliği yapılabilir"

'OSMANLICA KURSUNUN TEKRARLANMASI GEREK'

"Osmanlıca kursu" da açılabileceğini söyleyen Ortaylı şöyle konuştu:

"Ayrıca Ayvalık'ta 7 sene önce Osmanlıca yaz okulu kurmuştuk, bu yaz da tekrarlanması gerek. Bunların hepsinin yapılması lazım çünkü daha önce ilişkilerimizin bu tarafı maalesef ihmal edilmişti."