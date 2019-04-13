'Bakanlar YSK üyelerini arayıp baskı kuruyor'

CHP’li Muharrem Erkek, İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Gül’ün YSK üyelerini telefonla aradıklarını duyduklarını söyledi. Erkek, 'Yerel seçim sonrası yaşadıklarımız parti devlete dönüştüğümüzün en büyük göstergesi. Bakanlar YSK üzerinde baskı kuruyor' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, yerel seçimler sonrası tartışmalı kararlara imza atan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri üzerinde iktidarın baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek, “İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu) ile Adalet Bakanı’nın (Abdulhamit Gül) YSK üyelerini aradığını duyuyoruz” dedi.

AKP seçimden sonra İstanbul’da tüm geçersiz oyların yeniden sayılmasını istemiş ve YSK bunu kabul etmişti. Daha sonra AKP Büyükçekmece ilçesinde "usulsüz seçmen kaydı" iddiasıyla seçim yenilenmesi başvurusunda bulunmuştu. YSK, kararını Maltepe ilçesindeki oyların sayımının bitmesinden sonra vereceğini açıklamıştı.

BirGün’ün haberine göre, Muharrem Erkek yerel seçim sonrası yaşananların ülkenin "parti devletine dönüştüğünün göstergesi" olduğunu belirtti.

Erkek şunları söyledi: “Şimdi ise bir siyasi parti, AKP hukuksuz itirazlar yapıyor, delilleri devletin bakanı, savcısı, polisi topluyor. Bakanlar kararda etkili olmak için YSK üyelerini arıyor. Devlet bu seçimde iktidarın yanında taraf…”

Erkek, bu süreçte yaşananların darbe döneminde bile yaşanmadığını belirterek “Bunu darbeciler bile yapmadı” dedi.