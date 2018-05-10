Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi veren tasarı Meclis'te

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için" bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi verilecek.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için" bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi verilecek.

Bu nedenle "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı" TBMM başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilirken iki gerekçe gösterildi.

İlk gerekçe, yürürlükteki kanun ve KHK’lerde yer alan ‘tüzük’, ‘bakanlar kurulu’, ‘başbakan’, ‘başbakanlık’, ‘kanun tasarısı’gibi bazı ibareler yeni hükümet sisteminde olmayacağından, bu ibarelerin ilgili kanun ve KHK’lerden çıkarılabilmesi. İkinci gerekçeyse cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi.

BAKANLAR KURULUNA YENİ YETKİLER

Bakanlar kuruluna, şu konularda KHK çıkarma yetkisi veriliyor:

Kanunlar ve KHK’lerde yer alan ‘tüzük’, ‘bakanlar kurulu’, ‘başbakan’, ‘başbakanlık’, ‘kanun tasarısı’, ‘icra vekilleri heyeti’, ‘icra vekilleri heyeti kararı’, ‘bakanlar kurulu kararı’, ‘bakanlar kurulu yönetmeliği’, ‘hükümet’, ‘başvekil’, ‘başbakanlık’, ‘başvekalet’, ‘sıkıyönetim’, ‘nizamname’, ‘kanun tasarısı’ gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması veya bu çerçevede kanunlar ve KHK’lerde yer alan ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi

Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi

Uygulama imkanı kalmayan kanun ve KHK’ların yürürlükten kaldırılması

Kanun ve KHK’larda yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ve merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ve görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması; cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin hususlara dair hükümlerin düzenlenmesi ve bu kapsamdaki ilgili hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.

CUMHURBAŞKANININ GÖREVE BAŞLADIĞI TARİHE KADAR GEÇERLİ

Bazı düzenlemelerin yapılabilmesi için bakanlar kurulu’na, TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak şekilde KHK çıkarma yetkisi veriliyor. Bakanlar kurulu, yetki süresi içinde birden fazla KHK çıkarabilecek.