Bakanlar, kayyumdan aldıkları binlerce liralık ‘hediyeleri’ bizzat seçmiş!

Bakanların Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumundan aldıkları binlerce liralık ‘hediyelerin’, kendileri tarafından bizzat seçildiği ortaya çıktı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’li bakanlara verilen hediyelerin satın alındığı ‘Fırat Silver’ adlı mağazanın İnstagram sayfasında yer alan fotoğraflar, binlerce liralık hediyelerin bizzat AKP’li isimler tarafından seçildiğini gösteriyor.

Birgün'de yer alan habere göre, mağazanın hesabında yer alan fotoğraflarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un mağazaya uğradığı görülüyor.

Görevinden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, geçen hafta yaptığı açıklamasında kayyumun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya her biri 40 bin ve 42 bin liradan iki hediye verdiğini açıklamıştı. Türk ayrıca, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da 136 bin liralık hediye verildiğini bildirmişti.

Artı Gerçek'te yer alan belgelere göre kayyum, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye 16 bin 55, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın’a 16 bin 252, Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a 21 bin, Eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’a 23 bin, Eski Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’na 74 bin, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a biri 43, diğer 40 bin liralık hediyeler almış. Bütün hediyelerin toplam değeri 600 bin lirayı buluyor.