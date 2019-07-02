'Bakanlar 'Erdoğan'ı ikna edemiyoruz' diye şikayet ediyor'

CHP Washington temsilcisi Yurter Özcan, Bakan seviyesindeki bazı isimlerin S-400'e karşı olduklarını ancak Erdoğan'ı ikna edemedikleri yönünde yabancı muhattaplarına şikayette bulunduğunu öne sürdü.

CHP Washington temsilcisi Yurter Özcan, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk oldu.

Yurter Özcan, Erdoğan’ın bu yakın çevresinin yurtdışında yabancı siyasilerle görüşmelerinde ikili tutum izlediklerini iddia etti. Bu isimlerin bazılarının bakan seviyesinde olduğunu belirten Özcan şunları söyledi:

“Tayyip Bey’in yakın çalışma arkadaşlarının birçoğunun dışarıda farklı konuşup, yabancı muhataplarla birebir kaldıklarında farklı konuştuklarını biliyorum. Bakan seviyesinde bazı isimler yabancı muhataplarına kendilerinin de kişisel olarak S-400 alımına karşı olduklarını ama Tayyip Bey’i bu konuda ikna edemediklerini iddia ediyorlar.”

Özcan, 31 Mart’tan sonra Berat Albayrak ve Hulusi Akar’ın bulunduğu Türk heyetinin ABD’ye gittiğini, görüşmeden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD Savunma Bakanlığı'na vekalet eden Patrick Shanahan’la baş başa görüştüğünü belirtti.