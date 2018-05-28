Bakan'ın 'mavi boncuğu': Gittiği her ilde 'Otomobil fabrikası buraya yakışır' diyor

Seçim çalışmaları için geldiği Zonguldak’ta “Yerli otomobil üretimi için Filyos'un şansı yüksek” diyen Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, neredeyse gittiği her ilde aynı otomobil fabrikası sözünü verdiği ortaya çıktı.

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği altı farklı kentte aynı fabrika sözü verdiği ortaya çıktı. Zonguldak, Sakarya, Konya, İzmir, Niğde ve Karabük’e giden Özlü’nün ziyaretleri esnasında aynı yerli otomobil fabrikası müjdesini verdiği ortaya çıktı.

Zonguldak’ın yerel gazetesi Halkın Sesi’nde yer alan habere göre Özlü’nün yerli otomobil için söz verdiği illerde yaptığı açıklamalar şöyle:

15 KASIM 2017: KARASU’YU İŞARET ETMESİ BİZİ SEVİNDİRDİ

Bakan Özlü’nün açıklamalarının heyecan verici olduğunu belirten Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’nün yerli otomobil için yaptığı açıklamalarda Karasu’yu işaret etmesi bizleri sevindirdi. İlçe olarak her platformda yerli otomobil için hazırız" dedi.

20 KASIM 2017: KARABÜK DE DEĞERLENDİRİLECEK İLLERDEN BİRİDİR

AKP Karabük kongresine katılan Bakan Özlü, “Karabük 1937 yılından beri demir çelikle iştigal eden ve bunun farklı versiyonlarını, ürünlerini üreterek ticaretini yapan bir şehrimiz. Elbette Karabük de yerli otomobil üretim aşamasında değerlendirilecek olan illerden birisidir” dedi.

8 ŞUBAT 2018: KONYA’NIN HAKKIDIR VE YAPAR DA

Konya TSO’nun sunduğu raporu alan Bakan Özlü, “İnşallah yıl sonuna kadar yerli otomobilin ismini koyacağız. Ben Konya’nın bir sanayi şehri olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla böyle bir talepte bulunmak Konya’nın hakkıdır ve yapar da” dedi.

9 ŞUBAT 2018: İZMİR’İN BU KONUDA ŞANSI VAR

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) üyeleriyle bir araya gelen Bakan Özlü, “Yerli otomobil fabrikası için limanlara yakınlık ciddi kriter, bölgedeki yan sanayi, belli merkezlere yakınlık ayrı bir kriter. Bu konu 1,5 yıl sonra gündeme gelecek. İzmir’in bu konuda şansı var" dedi.

10 NİSAN 2018: NİĞDE NEDEN OLMASIN?

Cenaze törenine katılmak için geldiği Niğde’de, AKP il başkanlığını ziyaret eden Bakan Özlü, “Yer seçimi aşaması daha sonra konuşacağımız bir konu. İnşallah bakarız, 22 il var, Niğde neden olmasın? Niğde’de değerlendirilir, o bakımdan inşallah bir sene sonra bu ortaya çıkar" dedi.

26 MAYIS 2018: FİLYOS’UN ŞANSI YÜKSEK

Seçim çalışmaları için Zonguldak’a gelen Bakan Özlü “Filyos Endüstri Bölgesinin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Önemli kriterlerden biri limanlara yakınlığı. Çünkü ihracat da olacak. Bu yönden Filyos’un şansı yüksek" dedi.