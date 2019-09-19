Bakanın 'eski, bozuk' dediği uçaklar, Teknofest'te şov yaptı

Ülke genelindeki orman yangınlarında kullanılmayan THK uçakları tartışma konusu olmuştu.
Eleştirilere yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Bu uçaklar eski, bozuk, yağ kaçırıyor'' demişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir, THK uçağının Teknofest görüntüleri eşliğinde şu bilgileri paylaştı:
“Uçamaz dedikleri THK uçağı bakın Teknofest’te neler yapıyor:
CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaparak denizden 5.5 ton su alıp, pist kenarındaki belirenen alana suyu boşaltıyor. Saniyeler içinde ve 200 km hızla.”