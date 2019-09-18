Bakanı eleştiren çiftçiye 5 yıl destek yok!

Sosyal medya üze­rinden tarım politikaları­nı eleştiren süt üreticisi Sencer Solakoğlu’na 5 yıl boyunca tüm tarım­sal desteklemelerden men cezası verildi.

Sosyal medya üze­rinden tarım politikaları­nı eleştiren süt üreticisi Sencer Solakoğlu’na 5 yıl boyunca tüm tarım­sal desteklemelerden men cezası verildi.

Solakoğlu, “Yapılanın kanuni dayanağı yok. Bunu hak etmek için yap­tığım tek şey yüksek ses ile eleştirmek” dedi. Çiftçiye veri­len cezayı Meclis gündemine taşıyan CHP'li Aydın Özer, verdiği soru önergesinde Ta­rım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye “Bu üreticiyi cezalandırma talimatını siz mi verdiniz?” diye sordu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre CHP'li Özer'in Pakdemirli'ye yönelt­tiği sorular şöyle:

– Bu üreticinin iddiaları doğru ise, her eleştiri yapan cezalandırılacak mıdır? Bu üretici­yi cezalandırma talimatını Tarım ve Orman Bakanı olarak siz mi verdiniz?

– Eğer sizin bir talima­tınız yoksa ve bu kişi baş­kasına ait numunelerle, usulsüz tutanakla tarımsal desteklemelerden men edil­diyse, sorumlular hakkında herhangi bir yaptırımınız ola­cak mıdır?

– Tarım Kanunu'nun yü­rürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne dek kaç kişi, hangi gerekçelerle cezalandırılmış­tır? 5 yıl süreyle tüm tarımsal desteklemelerden men edilen üretici sayısı ne­dir? Bakanlığınız, göre­ve geldiğiniz günden bu yana, üreticilerin eleşti­ri ve düşünceleri doğrultusunda hangi uygula­mayı hayata geçirmiştir