Bakanı eleştiren çiftçiye 5 yıl destek yok!

Sosyal medya üzerinden tarım politikalarını eleştiren süt üreticisi Sencer Solakoğlu’na 5 yıl boyunca tüm tarımsal desteklemelerden men cezası verildi.
Solakoğlu, “Yapılanın kanuni dayanağı yok. Bunu hak etmek için yaptığım tek şey yüksek ses ile eleştirmek” dedi. Çiftçiye verilen cezayı Meclis gündemine taşıyan CHP'li Aydın Özer, verdiği soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye “Bu üreticiyi cezalandırma talimatını siz mi verdiniz?” diye sordu.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre CHP'li Özer'in Pakdemirli'ye yönelttiği sorular şöyle:
– Bu üreticinin iddiaları doğru ise, her eleştiri yapan cezalandırılacak mıdır? Bu üreticiyi cezalandırma talimatını Tarım ve Orman Bakanı olarak siz mi verdiniz?
– Eğer sizin bir talimatınız yoksa ve bu kişi başkasına ait numunelerle, usulsüz tutanakla tarımsal desteklemelerden men edildiyse, sorumlular hakkında herhangi bir yaptırımınız olacak mıdır?
– Tarım Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne dek kaç kişi, hangi gerekçelerle cezalandırılmıştır? 5 yıl süreyle tüm tarımsal desteklemelerden men edilen üretici sayısı nedir? Bakanlığınız, göreve geldiğiniz günden bu yana, üreticilerin eleştiri ve düşünceleri doğrultusunda hangi uygulamayı hayata geçirmiştir