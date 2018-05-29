Bakan'dan tuhaf açıklama: Kanal İstanbul mağdur ve mazlumların projesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesinin dünyadaki mazlum ve mağdurların projesi olduğunu söyledi. Bakan'ın ne demek istediği anlaşılamadı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, seçim öncesi gündemden düşmeyen Kanal İstanbul projesi için, “Bu proje sadece bir kişinin projesi değil, bu proje 81 milyonun projesi, dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi” dedi.

Kars’ta konuşan bakan Arslan, şöyle dedi:

“Kusura bakmasınlar Kanal İstanbul elbetteki Recep Tayyip Erdoğan’ın projesidir ama unutmasınlar ki Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 81 milyona mal olmuş bir projedir. O yüzden bu proje sadece bir kişinin projesi değil, bu proje 81 milyonun projesi, dünyadaki mazlumların ve mağdurların projesi. Siz sadece laf söylemekle kalacaksınız. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da 12 seçimde olduğu gibi ensenizi kaşıyarak arkanıza bakmadan söylediklerinizden utanmakla kalacaksınız.”

Bakan Arslan'ın ne demek istediği anlaşılamadı.