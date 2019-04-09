Bakandan seçim değerlendirmesi: Erdoğan kaybetti...

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, 'Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren bir bakanın, 'İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarını bizzat Erdoğan seçti ama maalesef Erdoğan kaybetti' dediği başkent kulislerinde kulaktan kulağa yayılıyor' iddiasında bulundu.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

"Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren bir bakanın, 'İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarını bizzat Erdoğan seçti ama maalesef Erdoğan kaybetti" dediği başkent kulislerinde kulaktan kulağa yayılıyor" iddiasında bulunan Uğuroğlu, yazısında, "Kim bu bakan çok kulis yaptım ama öğrenemedim. Konuştuğum AKP milletvekillerinin bir kısmı, 'evet biz de duyduk' derken bir kısmı ise, 'hiç duymadık' dediler. AKP'nin kurucularından olan ancak halen milletvekili olmayan eski bakan, 'Büyük iller kazanılsaydı Erdoğan kazandırdı denilmeyecek miydi? Evet, bir bakanın bu konuşmayı yaptığını ben de duydum. Ancak bana sorarsan Erdoğan eğer yerel seçim kampanyasında kendisini ortaya koymasaydı AKP tarihi hezimet yaşardı. Bu da göz ardı edilmemesi gereken diğer bir gerçek. Reis'in kamuoyunda hala kredisi var' diye konuştu" ifadelerine yer verdi.