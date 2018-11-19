Bakan'dan Afrin açıklaması: Gelirlerin bize geçmesini istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Afrin'de gelirlerin bir şekilde bize geçmesini istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TSK kontrolündeki Afrin'e ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

"Afrin'de biz hükümet olarak PKK'nın eline gelir geçsin istemiyoruz. Afrin'de gelirlerin bir şekilde bize geçmesini istiyoruz" diyen Pakdemirli, "O sebeple Tarım Kredi Kooperatiflerine 5 bin tonluk bir görev yazılmıştır. Bu görev için ayın 8'inde kapılar açıldı. Şu ana kadar giren 600 ton ürün var. 200 bin tonluk zeytinyağı rekoltesinde bunları konuşuyor olmamız çok komik" ifadelerini kullandı.

AKP, Suriye'nin El Bab kentinde de bir sanayi kenti projesi başlatmıştı.