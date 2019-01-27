Bakandan açıklama: Okul saatleri değişebilir

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kalıcı yaz saati uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez "Okul saati illere göre değişebilir' dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kalıcı yaz saati uygulaması ve okul saatleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Dönmez, kalıcı yaz saati için şöyle dedi:

"Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyorduk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesine çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük. "

'OKUL SAATLERİ İLLERE GÖRE DEĞİŞEBİLİR'

Bakan okul saatlerinde değişiklik olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Okul saati illere göre değişebilir. Valiliklere bir talimat gönderip, okul saatleri ve mesai saatleri ile ilgili düzenleme yapılmasını istedik. Edirne ile Kars'ın eğitim ve mesai saatleri aynı olacak diye bir şart yok. Benim bildiğim kadarıyla da İstanbul'da eğitim saatler 8:30, 9.00 civarına kadar çekildi."