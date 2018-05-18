Bakan'dan açıklama: Eşim 29 liradan et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin

Gazetecilere et fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, “Dar gelirli kardeşlerime ramazanda yarım kilo eti 14.5 liraya satıyorum. Daha ne yapayım?” dedi.
Bim, A-101 ve Migros dışında kalan market ve kasaplarda satılan kırmızı et fiyatlarının yüksekliğinin hatırlatılması üzerine Fakıbaba, “Pahalı satanlar da ister istemez bu fiyata ayak uydurmak zorunda. Eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” diye konuştu.
Fakıbaba, "Kırmızı et üreticisine mayıs ayında süt, besi, damızlık, koyun ve keçi için toplam 850 milyon lira destek ödemesi yapılacak” dedi.