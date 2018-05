Bakan'dan açıklama: Eşim 29 liradan et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 'Eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya alıyorsan o senin problemin' dedi.

Gazetecilere et fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, “Dar gelirli kardeşlerime ramazanda yarım kilo eti 14.5 liraya satıyorum. Daha ne yapayım?” dedi.

Bim, A-101 ve Migros dışında kalan market ve kasaplarda satılan kırmızı et fiyatlarının yüksekliğinin hatırlatılması üzerine Fakıbaba, “Pahalı satanlar da ister istemez bu fiyata ayak uydurmak zorunda. Eşim 29-31 liradan kırmızı et alıyor, 70 liraya et alıyorsan o senin problemin” diye konuştu.

Fakıbaba, "Kırmızı et üreticisine mayıs ayında süt, besi, damızlık, koyun ve keçi için toplam 850 milyon lira destek ödemesi yapılacak” dedi.