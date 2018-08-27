Bakan yardımcısı 'kazalarda artış yok' derken kaza oldu

Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı çıkışı mevkisinde polis ekiplerinin 'kırmızı düdük' uygulamasına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy 'Trafik kazalarında önemli bir artış olmadı' dediği esnada yan yolda kaza oldu.

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 100'ün üzerinde ölüm 700'ün üzerinde yaralanma meydana gelirken, bakan yardımcısı "kazalarda önemli bir artış olmadı" dedi.

Anadolu Otoyolu Düzce Kaynaşlı çıkışı mevkisinde polis ekiplerinin "kırmızı düdük" uygulamasına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Alınan önlemler sayesinde, trafiğe çıkan araç sayısının çoğalmış olmasına, bayramın uzun bir tatil dönemine denk gelmesine ve seyahat eden yolcu sayısının çok artmasına rağmen, trafik kazalarında önemli bir artış olmadı" açıklaması yaptı.

Bu açıklama sırasında yoldan geçen bir otomobil, yol kenarındaki kalabalıkta ne olduğunu anlamak için yavaşlayan bir sürücünün otomobiline arkadan çarptı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan olmadı.