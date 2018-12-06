Bakan tweet atınca ortaya çıktı

AKP Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) adı altında yeni bir kurum kurulması için Meclis’e torba teklif getirdi. Daha teklif görüşülürken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın komitenin ikinci toplantısını yaptığını duyuran bir tweet atınca muhalefet partileri tepki gösterdi.

AKP Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) adı altında yeni bir kurum kurulmasını için Meclis’e torba teklif getirdi. Teklifin 22’nci maddesinde yer alan FİKKO’nun kuruluş düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Twitter hesabından FİKKO’nun 2. toplantısını yaptığını duyurması muhalefetin tepkisini çekti. Sözcü'nün haberine göre FİKKO’nun kuruluş maddesini görüşen muhalefet milletvekilleri, Bakan Albayrak’ın Meclis’in iradesini hiçe saydığı eleştirisinde bulunurken, FİKKO toplantısının da hukuksuz ve kanunsuz olduğunu söylediler.

HDP Milletvekili Garo Paylan Bakan Albayrak'ın attığı tweeti okudu ve Meclis'te maddenin kabul edilmediğini ifade ederek “Daha yasası yokken bakan toplantıyı yapıyor. Bu Meclis'i yok saymaktır. Bakan ‘Ben fermanı yazdım, Meclis ancak mühür basar’ diyor. Bu saygısızlıktır” dedi.

CHP'li Gülizar Emecan da, “Biz burada neyi tartışıyoruz. Komisyon çalışmaya başlamış, 2. toplantısını yapmış. Atı alan Üsküdarı geçmiş” dedi. CHP'li Kamil Okyay Sındır da FİKKO’nun henüz kanunu olmadığını, Bakanın toplantısının hukusuz olduğunu savundu.

AKP Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, Bakan Albayrak'ın komitenin kurulacağını Yeni Ekonomi Programında (YEP) açıkladığını belirterek, “Kendisine bağlı kurumlar arasında toplantıları başlatmış. Kendi yetkisindedir, toplayabilir.” savunması yaptı.