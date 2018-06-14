Bakan Tüfenkci: OHAL'den kimse olumsuz etkilenmedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, OHAL'den 'tek bir Allah'ın kulunun olumsuz etkilenmediğini' iddia etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekonomi gündemini, piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve 24 Haziran seçim sürecini CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda değerlendirdi. 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk icraatlardan birinin OHAL'in kaldırılması için çalışmak olacağını belirten Bakan Tüfenkci, "OHAL sürecinde iş dünyasından bir Allah'ın kulunun olumsuz etkilenmediğini" dile getirdi. Bakan Tüfenkci'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle: Fed'in faiz artırımı piyasalar için sürpriz olmadı. Öncesinde Türk lirasının yukarıya doğru hareketli olması, Fed'in faiz kararından sonra aşırı yukarı yönlü hareket olmaması. Piyasaların beklentiyi satın aldığını gösteriyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın bugün alabileceği kararlar ile euronun dolar karşısında değer kazanması bekleniyor. Bunun da TL'nin dolar karşısında değer kazanması yönünde destek olacağını düşünüyorum. 'KUR ÜZERİNDE BASKI VAR' Dış etkenlerin TL üzerinde etkili oluyor. Özellikle petrol fiyatları, enflasyon ve piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Ancak döviz kuru üzerindeki manipüle edici hareketler, oluşturulmaya çalışılan algı ve bir takım lobilerin devreye girerek baskı oluşturma çabaları da var. Bankaları, Türkiye ekonomisini izlemeye almaları, not kararları, gibi hareketler kur üzerinde baskı yapıyor.

Dolar/TL kuru üzerinde spekülatif hareketlerden bahsediyoruz. Özellikle seçim arifesinde olmamız nedeniyle spekülatif hareketlerin, makro ekonomik etkilerden uzak, seçim öncesi algı oluşturmak için kullanıldığını gözlemliyoruz. Fiyatların sürekli dalgalanması, gelişmelerin reel ekonomiden kopuk oluşu bu düşüncemizi destekliyor. Yatırım endeksiniz yukarı doğru hareket ediyor, büyümeye devam ediyoruz. Normal şartlarda bunlar döviz kurları üzerinde etkili olması gerekiyor. Ancak tam tersi etkiler yaşanıyor. Bunu yaparken de finansal enstrümanları kullanıyorlar. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının hamleleri bunlardan birisi olarak sayabiliriz. 'BÜYÜME GERÇEKLEŞİYOR' Darbe girişiminden sonra Türkiye battı, bitti, borçlarını ödeyemeyecek diyenler, yüzde 7,4'lük Türkiye büyüme yakalayınca, hormonlu büyüme, diyerek küçümsemeye çalıştılar. Bütün kredi derecelendirme şirketleri yüzde 2-3 bandında sınırlandırıyorlardı. Ancak büyüme verileri iyi gelmeyi başlayınca kendilerini kurtarmak için büyüme verisini revize etmek zorunda kaldılar. Bu kesiminin Türkiye'nin gerçek dinamiklerini bilmediklerini ya da söylemek istemiyorlar. Dolayısıyla insanların değerlendirmeleri niyetlerine göre değişiyor. Objektif olarak bakanlar sağlıklı bir temel üzerinde ciddi anlamda bir büyüme yakaladığını söylüyor. İkinci çeyrekte de sağlıklı büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz. Yıl sonunda büyüme rakamlarımız yüzde 6 civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu büyüme içerisinde yakaladığımız istihdam başarısı var. İstihdam noktasında büyük işletmelerden küçük işletmelere kadar, istihdamı teşvik edici uygulamaları hayata geçirdik. 24 Haziran'dan sonra bu politikalarımıza devam edeceğiz. 'OHAL KİMSEYİ OLUMSUZ ETKİLEMEDİ' OHAL, devletin güvenliğine yönelik olduğunu her fırsatta dile getirdik. Neticede de İş dünyasında OHAL'den etkilendiğini söyleyen bir Allah'ın kulu çıkmadı. Ancak çok farklı bir tablo çizilmeye çalışıldı. OHAL'in iş dünyasının yatırımları etkilemediğini, etkilemeyeceğini anlatmakta zorlanmış olabiliriz. 24 Haziran'dan sonra ilk icraatın OHAL'in kaldırılmasına yönelik çalışmalar olacağını düşünüyorum.