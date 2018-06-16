Bakan Soylu'nun hedef gösterdiği HDP’li milletvekili adayı gözaltında

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan çatışmadan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu, talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır” dediği HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan çatışmadan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu, talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır” dediği HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan gözaltına alındı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın önceki günkü seçim gezisi sırasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüşmüş, AKP’li Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız ve esnaf Esvet Şenyaşar’ın oğulları Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar (35) yaşamını yitirmişti.

Olaydan sonra konuşan İçişleri Bakanı Soylu, “Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP’nin altıncı sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi Meclis’te daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır. O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net. Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim, kim Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmişse bu olayların müsebbibi de odur” demişti.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre hayatını kaybeden Şenyaşar kardeşlerin cenazesinden sonra polis operasyon başlattı. Operasyonlarda, yerine kayyum atanan Suruç Belediyesi eş başkanı Nazlı Binici ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Akşam saatlerinde de ev baskınları yapıldı.

Baskınlarda Soylu’nun hedef gösterdiği HDP milletvekili adayı Kaplan, HDP ilçe eş başkanı Rojda Binici, Suruç Belediyesi meclis üyesi Fethi Yavuzel, Mehmet Kaplan ve Mehmet Polat’ın evlerine baskın yapan polis, beş kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.