Bakan Soylu açıkladı: 8 bin bekçi daha alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alınacağını açıkladı.
Çarşamba, 13 Şubat 2019 15:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacağız" dedi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle 10 bin bekçi daha alınmıştı.

 

 
Cuma, 20 Temmuz 2018 08:33
Erdoğan 'yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum' dedi, 10 bin bekçi alınmasına karar verildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum' talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarına başladıklarını söyledi.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı.

Asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda önemli işler yaptıklarını ileri süren Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarına başladıklarını hatırlattı.

Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 bekçinin göreve başladığını, 7 bin bekçi alımı için planlamaların yapıldığını, bekçilik için 10 bin kişilik kadro daha ihdas edileceğini aktaran Soylu, halen İstanbul’da 2 bin 625 bekçinin aktif olarak görev yaptığını, işlemleri devam edenlerin başlamasıyla İstanbul’da 3 bin bekçinin sokaklarda ve çarşılarda görev yapacağını, böylece polisin devriye yükünün azaldığını ve Polis merkez amirliklerinin etkinliğinin arttığını bildirdi.

 