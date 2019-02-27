Bakan Soylu açıkladı: 15 bin polis, 8 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor Mart'ta, binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık. 15 bin polis alacağız' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Soylu, "Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. 'Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi' ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor Mart'ta, binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak. 10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık. 15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz" ifadelerini kullandı.