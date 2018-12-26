Bakan Selçuk’tan ücretli öğretmen atamalarına devam sinyali

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce öğretmenin atama beklemesine rağmen, önümüzdeki yıl da ücretli öğretmen atamalarına devam edeceğinin sinyalini verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, atama bekleyen öğretmenlerin talebini, soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Gürer, yazılı önergesinde, “2018-2019 eğitim-öğretim döneminde kaç öğretmen ataması gerçekleştirilecektir? Atama yapılması düşünülen öğretmenlerin branşlarına göre dağılımı nasıldır? 2018 yılı Ekim ayı itibariyle atama bekleyen öğretmen adaylarının sayısı kaçtır? Atama bekleyen öğretmen adaylarının lisans ve branş dağılımı nasıldır? Öğretmen açığı yüzbinlerle ifade edilirken okullarda ücretli öğretmen adı altında çalıştırılması uygulaması sona erecek midir? Sosyal Bilgiler branşında yeni atama yapılacak mıdır? 30 bine yaklaşan mezunuyla Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin öğretmen açığı içindeki payı nedir? 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde atanacak Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kontenjan sayısı kaçtır? Türkiye'de atama bekleyen 1.092.033 öğretmen adayı ile ilgili yapılan bir çalışma var mıdır? Böyle bir çalışma yoksa mezunların akıbeti ne olacak, yeni mezunlar için nasıl bir yöntem uygulanacaktır?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Zayi Selçuk, 2019 yılı şubat ayında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, “Bakanlığımız eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, Bakanlığımıza kullanım izni verilen kadro sınırlılığında karşılanabilmektedir. Tahsis edilen kadrolar illerin öğretmen ihtiyaç yüzdeleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüklerine dağıtılmakta, il milli eğitim müdürlüklerince atama yapılacak alanlar ile bu alanlara atanacakların istihdam edileceği eğitim kurumları belirlenmektedir. Ancak öğretmen sayısı yapılan atamalara rağmen yetersiz kalan eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ücretli öğretmen görevlendirilmeleri ise valiliklerce gerçekleştirilmektedir” açıklamasında bulundu.

2019 yılı Şubat ayında 20.000 öğretmenin atanmasının yapılacağını anlatan Bakan Selçuk, “Ancak daha sonraki yıllar için bir planlama yapılması mümkün olamamaktadır. Kontenjanlar ise öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler olmak üzere, ihtiyaç olan alanlardaki doluluk oranları dikkate alınarak belirlenmektedir” diye konuştu.