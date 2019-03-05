Bakan Selçuk'tan okula başlama yaşına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıklarken, okula başlama yaşına ilişkin de, 'Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okula başlama yaşına ilişkin "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız" diyen Selçuk, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların da tamamlandığını açıkladı.