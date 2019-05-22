Bakan Selçuk'tan 'iki ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminde iki ara tatil yapılacak olmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminde ara tatil sayısının ikiye çıkarılacak olmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Temelde okul ve tatil günü sayısı aynı. Haziranın en sonunda ve eyüy ayının başında yapılan öğretmen eğitimleri verimli olmuyordu" diyen Selçuk, Şimdi biz bunu daha verimli dönemlere aldık. Çocukların ne zaman ara vermesi gerekiyorsa bunu dikkate aldık. Kıta Avrupası ve Anglosaksonlarda bu tip eğitimle var. Türkiye’de üç aylık yaz tatili, tarım toplumu olduğumuz için gerekliydi. Şimdi yaz tatilinin daha kısa olması gerekiyor. Boş boş bir ara tatilinden bahsetmiyoruz. Bunu fuar, projelerle ve etkinliklerle zenginleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.